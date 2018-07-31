Türkiye, Rusya ve İran takasta anlaştı

Türkiye Rusya
ve İran
, Suriye
'de alıkonulan kişilerden küçük bir grubun karşılıklı olarak serbest bırakılacağı "pilot proje" için mutabakat sağladı. Rusya'nın Soçi kentinde süren ve Astana
anlaşmaları kapsamında oluşturulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran, rejim ve muhaliflerin elindeki az sayıda tutuklunun karşılıklı olarak serbest bırakılması için uzlaştı. Güven artırıcı önlemler kapsamında gerçekleştirilecek takasın kaç kişiyi kapsayacağı, hangi noktalardan yapılacağı ise henüz kararlaştırılmadı.