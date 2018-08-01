İsrail'den gözaltındaki Filistinli kadın yazara sorguda ağır hakaret

İsrail askerlerinin geçen hafta gece yarısı Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı Filistinli kadın gazeteci-yazar Lema Hâtır'ın, ağır sorgu seanslarına maruz kaldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinin, Hâtır'ın avukatı Firas Sabah'a dayandırarak yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli kadın yazarın, sorgusu sırasında İsrailli memurların ağır baskılarına maruz kaldığı belirtildi.

İsrail'in güneyindeki Askelan (Aşkelon) kentindeki cezaevinde tutulan Hâtır'ın son iki günde İsrailli sorgu memurlarının sert muamelelerine muhatap olduğu ifade edildi.

İSRAİL'DEN 10 SAATİ AŞAN SORGU SEANSLARI

Hâtır'ın her bir sorgu seansının 10 saati geçtiği ve Filistinli kadın yazarın psikolojk olarak adeta "patlamaya hazır bir bombaya" dönüştürüldüğü kaydedildi.

Uzun sorgu seansları boyunca bir sandalyeye oturtulan Hâtır'ın, sürekli şekilde bağırma ve sözlü hakarete maruz kaldığı, kadın gazeteciye bu 10 saati aşan sorgu seansları içinde sadece bir kez yemek ve tuvalet izni verildiği aktarıldı.

İSRAİL CEZAEVLERİNDEKİ FİLİSTİNLİ KADIN SAYISI 63'E YÜKSELDİ

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasında ayrıca İsrail'in son birkaç hafta içinde Lema Hâtır'ın dışında işgal altındaki Batı Şerianın El Halil kentinde 3 Filistinli kadını daha gözaltına aldığı belirtildi.

Son gözaltılarla birlikte İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinli kadın sayısının 63'e yükseldiği kaydedildi.

Filistin'in çeşitli gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan, 5 çocuk annesi 42 yaşındaki aktivist ve gazeteci - yazar Lema Hâtır geçen hafta gece yarısı evine baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yazar Hâtır'ın eşi Hazım Fahuri daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kronik rahatsızlığı olduğunu söylemişti.

Filistinli kadının İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmadan önce küçük oğlu Yahya ile vedalaştığı anı gösteren fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine olay Filistin kamuoyunda yoğun tepkilere yol açmıştı.