Kuzey Kore’den ABD’ye şok! Köpek künyesi verdiler…

Kuzey Kore'nin, ABD'ye iade ettiği, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen askerlerin kalıntılarından yalnızca birinde künye olduğu bildirildi. Bu da savaşta ölen bir köpeğe ait.

Kuzey Kore, geçen hafta Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 55 canlıya ait kalıntıları ABD'ye vermişti. 55 kutuyu teslim alan Amerikalı yetkililer, bunların hepsinin ABD askeri olmasını bekliyordu. Ancak kutuların yalnızca birinde, kalıntıların bir köpeğe ait olduğunu yazan künye çıktı. Diğer kemiklerin kime ait olduğu araştırılacak.

Kore Savaşı'nda ölen askerlerin kalıntıları, kimlik tespiti için Hawaii'deki bir askeri laboratuarda incelenecek. İncelemeler aylar sürebilir.