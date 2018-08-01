Meksika’da yolcu uçağı düştü: 85 yaralı

Meksika
'da kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağında 85 kişi yaralandı. Aeromexico şirketinin Durango-Mexico City seferini yapan Embrarer 190 tipi yolcu uçağı dün Guadalupe Victoria Uluslarası Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Ancak 4'ü mürettebat 101 kişiyi taşıyan uçak, kısa süre sonra irtifa kaybetmeye başladı. Havalimanına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta düştüğü belirtilen uçak hemen tahliye edildi. Ardından da alevler içinde kaldı. Kazada
ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. 85 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirdi.