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üvey annesiyle ilgili konuştu

yeni yayınlanan biyografisinde üvey annesi Camilla Parker Bowles hakkında ilk kez konuştu. Prens Harry üvey annesi için "kötü üvey anne" değil, onun için üzülüyorum açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 15:31
Prens Harry üvey annesiyle ilgili konuştu

Galler Prensesi Diana'nın oğlu, Britanya tahtının altıncı sıradaki varisi, evlendikten sonra Sussex Dükü ünvanını alan yeni yayınlanan biyografide üvey annesi Camilla hakkında konuştu.

Prens Harry üvey annesi Camilla Parker Bowles'ın "kötü üvey anne" olmadığını, babası Prens Charles'ın eşini "mükemmel kadın" olarak tanımladı.

Üvey anneleri Camilla Parker Bowles'la sürekli bir sorun varmış gibi söylentilere, ''O kötü bir insan değil, geldiği duruma bakın. Bana veya William'a üzülmeyin açıkçası ben onun için üzülüyorum. Dürüst olmam gerekirse abim William ve bana her zaman yakındı." dedi.

Camilla'nın mükemmel bir kadın olduğunu söyleyen Prens Harry, "babamızı çok mutlu ediyor ki en önemli şey"açıklamasında bulundu.

Camilla ve Charles'ın evliliği kamuoyuna açıklandıktan sonra büyük tepki ve eleştiri almıştı. Bu kadar tepki çekmesinin nedeni ise Charles'ın Diana'yı aldattığı iddiasıydı.

Camilla ve Charles 2005 yılında evlendi ancak ilişkileri 1981 yılında başlamıştı. Yani, Charles'ın Galler Prensesi Diana ile evlenmeden önce ilişkisi vardı. Çıkan söylentiler, Charles'ın Diana'ya sadakatsiz davrandığı, onun arkasından iş çevirdiğiyle alakalıydı.

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Prens Harry üvey annesiyle ilgili konuştu
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