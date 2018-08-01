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’nin en eski muhalifi ’da

17 yılını hapiste geçiren ve 2002’den bu yana saklanan 88 yaşındaki muhalif , üzerinden ’e kaçırıldı

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Suriye’nin en eski muhalifi Fransa’da
'nin eski devlet başkanı 'ın ölümünün ardından 2002 yılında "Diktatör öldü" dediği için hapis yattıktan sonra başkent çevresinde yeraltında saklanan Suriyeli muhalif figür 'ün 'ya kaçırıldığı öğrenildi. 'ın L'Orient Le Jour gazetesine göre 88 yaşındaki Riad Türk, muhaliflerle iletişime geçerek önce 'ye geldi oradan da 'e uçtu.

'DESPOT REJİM YIKILMALI'
17 yılını hiçbir suçlama olmadan hapislerde geçiren ve "Suriye'nin Mandelası" lakabıyla anılan Türk'ün, sağlığının da yerinde olduğu aktarıldı. Riad Türk, 2011 yılında barışçıl gösteriler patlak verdiğinde muhalifleri desteklemiş, daha sonra da muhalifler tarafından kurulan Suriye Ulusal Konseyi'nin yanında olduğunu açıklamıştı. Riad Türk, yarım milyondan fazla kişinin yaşamını yitirdiği iç savaşın başladığı günlerde "Devrimimiz barışçıl olmalı. Halka hitap etmeli ve mezhepçilikten uzak durmalı. Suriye halkı tektir. Bu despot rejim devrilene dek ne bir uzlaşı ne de pazarlık yapılmalıdır" demişti.
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Suriye’nin en eski muhalifi Fransa’da
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