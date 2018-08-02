ABD krizinde büyük fotoğrafta ne var?

AKTUEL YAZARI İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Hakan Atilla'yı yargılayan hakim Richard Berman, FETÖ'cülerin Türkiye'de düzenlediği bir toplantıda şu cümleleri kuran birisiydi. "Bana göre kesinlikle tek adam iktidarı hukuk devleti ilkesi ile değiştirilmelidir." Bu bakış açısı Berman'ın Türkiye ile ilgili fikirlerinin kimler tarafından domine edildiğini, onu Türkiye'de ağırlayanlara bakarak da anlayabiliriz. Berman'ın ABD'de birçok FETÖ organizasyonu ve yine onların desteklediği senatörlere yakın olduğu biliniyor.

DARBE SÜRECİNDE KİLİT ROL KİMİNDİ?

Hâkimi bu olan davanın tanıklarından birine bakalım isterseniz.

Hüseyin Korkmaz, 17/25 Aralık yargısal darbe sürecinde rolü olmadığını iddia eden ama ABD'deki davada, 17 Aralık ilgili dosyayı ABD'ye kendisinin götürdüğünü, ABD'nin federal polis teşkilatı FBI'dan 50 bin dolar aldığını ve FETÖ'ye mensup olmadığını anlattı. Daha sonra bylock kaydı olduğu ve 17/25 Aralık darbe sürecinde kilit rol oynayan, ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz'un da çok sık görüştüğü eski emniyet müdürü Yakup Saygılı ile yoğun teması olduğu ortaya çıkmıştı.

Tiyatronun savcısı Bharara'nın FETÖ polisleriyle ve savcılarıyla 17/25 Aralık dosyasıyla alakalı ilişkide olduklarını biliyoruz. ABD konsolosluğunda çalışan Metin Topuz'un bu süreçte ilişkileri kuran kişi olduğu da yine ortaya çıkan bilgiler arasındaydı. Bharara'nın sosyal medya hesabı klasik bir FETÖ militanınkiyle aynı. Bahsettiğimiz kişi New York Güney Bölge Başsavcısı.

TÜRKİYE'Yİ YARGILAMA KONUSUNDA BİLİRKİŞİ...

Türkiye'yi yargılamaya yönelik kurulan tiyatronun bilirkişilerine gelince. Burada işler tam netleşiyor.

Hakan Atilla davasında hakim Berman tarafından bilirkişi olarak atanan Dubowitz ile Schanzer; Türkiye'nin de içinde olduğu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinin neredeyse tamamıyla ilgili çok açık operasyonlar yürüten ekibin başındalar.

Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) adı verilen bir vakfın başkan ve başkan yardımcıları bu iki isim.

FDD'nin sahibi Adelson, 32 milyar dolar servetiyle Forbes dergisinin en zenginler listesinde 12. sırada yer alan Yahudi bir iş adamı. İki devletli çözümün Yahudi devletinin ölüm ilanı olduğuna inanan ve ABD'deki en sağcı Yahudi organizasyonu AIPAC'tan maddi yardımlarını çekebilecek kadar şahin bir Siyonist.

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