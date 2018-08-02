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Düşman listesinde kimler var?

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Düşman listesinde kimler var?
Alman grupların 25 bin kişiyi kapsayan "düşman listeleri" oluşturduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte, listede kimlerin bulunduğuna ilişkin ülkede panik havası hakim. Listeden sadece üçünün durumdan haberdar edildiği bildirilmişti. DW Türkçe'ye konuşan Alman Veri Koruma Birliği yönetim kurulu üyesi Thilo Weichert "Hukuken listede kimlerin olduğunun nasıl öğrenileceği konusunda, "Polis soruşturma, operasyon ve aramalar sırasında ele geçirdiği listede adı bulunanları bilgilendirmeye mecbur değil. Soruşturmalarda gizlilik esastır. Ancak polis tehlikede olduğu anlaşılanları haberdar etmekle de yükümlüdür. Aşırı sağcılar tarafından fişlenenler açısından tehlike olup olmadığının araştırıldığını sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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