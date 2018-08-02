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Lavaboda ayağı kayan adamın gözüne fırçası saplandı

Rusya'da girdiği te ayağı kayan adamın gözüne, yerde duran tuvalet fırçası saplandı. Ağır yaralı halde ameliyata alınan adam, kafatasının aldığı hasar sonrası komaya girerek yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 12:08
Lavaboda ayağı kayan adamın gözüne tuvalet fırçası saplandı

Rusya'da te ayağı kayan 60 yaşındaki adamın gözüne tuvalet fırçası saplandı. Gözünden giren fırçanın sapı kafatasına ulaşan adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Lavaboda ayağı kayan adamın gözüne tuvalet fırçası saplandı
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