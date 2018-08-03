Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki

Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas’ın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi’nden alınarak, Volos’taki açık bir cezaevine nakledilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 22:33 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 22:34
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki

yapılan açıklamada, 17 Kasım terör örgütünün mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas'ın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden alınarak, Volos'taki açık bir cezaevine nakledildiğinin öğrenildiği belirtilerek, "Bu şahıs, Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha önce üç kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas'ın, bu kere açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur" denildi.
Açıklamada, bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesinin, şehit diplomatların anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlık olduğu aktarılarak, "Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez. Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet oluşturacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN