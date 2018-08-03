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Fildişi, 4 okulunu devretti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018
Fildişi, 4 FETÖ okulunu devretti
Fildişi Sahilleri'nde iltisaklı 4 okul, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından teslim alındı.
Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Esra Demir, örgüte bağlı okulları daha önce Türkiye'ye teslim etme kararı alan Fildişi'nin Abidjan şehrindeki okulların TMV'ye devir işlemlerini tamamladığını bildirdi. Ülkenin, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesinde Türkiye ile büyük bir dayanışma sergilediğinin altını çizen Demir, "FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi iki ülke arasındaki kuvvetli dostluk bağlarını teyit eden bir gelişme oldu" ifadesini kullandı. TMV Başkanı Birol Akgün de "4 okul ve 300 öğrenciden oluşan Şafak okulları vakfımıza devredildi. Türkiye'deki 24 Haziran seçimleri sonrasında uluslararası siyasi hava Türkiye lehine güçlü biçimde değişmiştir" dedi. Türk ve bayraklarıyla donatılan okullar, restorasyon ve modernizasyon çalışmalarının ardından yeni eğitim ve öğretim yılında hizmete açılacak. Törene, Türk ve Fildişi Sahili üst düzey yönetici ve temsilcileri de katıldı.
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Fildişi, 4 FETÖ okulunu devretti
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