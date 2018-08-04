Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da normalleşmesini istediğini söyledi. Maas, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İKİLİ İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ İKİ ÜLKENİN DE ÇIKARINA OLACAKTIR"

"Karşılıklı ilişkimizin daha da normalleşmesini istiyoruz." diyen Maas, ilişkilerin normalleşmesinin iki ülkenin de çıkarına olduğuna işaret etti. Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk kökenli vatandaştan dolayı ilişkilerin kendileri için hayati bir önem taşıdığını belirten Maas, Türkiye'nin de özellikle ekonomik ilişkilerden dolayı çıkarı bulunduğunu kaydetti.

ALMAN BASINI BAŞKAN ERDOĞAN'IN ALMANYA'YI ZİYARET EDECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Alman basını, Başkan Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceğini iddia etmişti. Almanya Cumhurbaşkanlığına dayandırılan haberlerde, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Başkan Erdoğan'ı uzun bir süre önce davet ettiği, ancak ziyaret tarihinin henüz kesin olmadığı ifade edilmişti.