Bin Ladin’in ailesi ilk kez konuştu

İNgıliz Guardian gazetesi, terör örgütü El Kaide
'nin öldürülen eski lideri Usama bin Ladin'in ailesiyle görüştü. Cidde'de yapılan görüşmede, Ladin'in annesi Alia Ganem ve iki erkek kardeşi Ahmed ve Hasan ile röportaj yapıldı. Annesi, oğlunun üniversite yıllarında radikalleşmeye başladığını, bir oluşuma girerek başka bir insana dönüştüğünü belirterek, oğlunun kendisini üzmemek için yaptıklarından haberdar etmediğini anlattı. Ganem, oğlunun Afganistan
'a kaçtığını ve onu en son 1999'da Kandahar'da gördüğünü söyledi.