İran’da gösteriler sürüyor Türk nüfustan destek yok

Hayat pahalılığı, dolar kurundaki rekor artış ve işsizlik nedeniyle yeni bir protesto dalgasına sahne olan İran
'da, İsfahan'da başlayan gösteriler diğer şehirlere de sıçradı. Başkent Tahran'ın yanı sıra Şiraz ve Meşhed'in de aralarında bulunduğu birçok kentte sokağa çıkan protestocularla polis arasında çatışmalar yaşandı. Gösterilerin henüz, aralık ayında patlak veren ve 20'den fazla kişinin ölümüne neden olan sokak olayları kadar şiddetlenmediğini aktaran uzmanlar, ekonomik taleplerin ve İran'ın yurtdışında yürüttüğü operasyonların rejim karşıtı sloganlara dönüştüğünü belirtiyor. 30 milyonun üzerindeki Türk nüfus ise ekonomik taleplere ortak olmakla birlikte, gösterilerin rejim karşıtlığı tarafına destek vermiyor. Tahran'da durumu yakından takip eden ve ismini vermek istemeyen bir akademisyen SABAH'a verdiği demeçte "Azeriler İran'da iktisadi alanın çoğunluğunu elinde bulunduruyorlar. Bu sefer bu ekonomik kriz direkt onları vurdu ve bu yüzden süreç içerisinde krizin derinleşmesi ile birlikte ekonomik taleplerini meydanlara inerek gösterilerle ifade etmek isteyebilirler" dedi.