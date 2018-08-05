‘Hamas ile İsrail arasında 5 yıllık anlaşma’ iddiası

Hamas
ile İsrail
arasında aşamalı olarak hayata geçecek 5 yıllık anlaşmaya varılması için üçüncü taraflar aracılığıyla görüşmeler yürütüldüğü iddia edildi. İran'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesinin Hamas'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, anlaşmanın ilk aşaması gereği, Filistinli gençlerin Gazze
çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermeye son vermesi karşılığında Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı ile Refah sürekli açık tutulacak. İkinci aşama, Gazze Şeridi'ndeki hayat şartlarının iyileştirilmesi, ablukanın tamamen kaldırılmasıyla her türlü ürünün girişine izin verilmesi ve İsrail şebekesi üzerinden Gazze'ye enerji akımının artırılmasını içerirken üçüncü aşama ise Mısır'ın İsmailiye kentinde bir limanın inşa edilmesi ve Mısır topraklarında bir havalimanının açılmasının yanı sıra Sina'da bir elektrik santralinin hizmet vermesinin ardından Gazze Şeridi'nin yeniden imarı gibi BM tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmesinden oluşuyor.
GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 157 OLDU
İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında düzenlenen gösterilere müdahalesinde önceki gün yaralanan Filistinli çocuğun şehit düştüğü bildirildi. Karnından yaralanan Muaz es-Suveri (15) şehit oldu. Suveri'nin şehit düşmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki şehit sayısı 157'ye yükseldi.