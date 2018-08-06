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den ırkçı eylem

'nın kuzeydoğusundaki kasabasında 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun ölmesinden sonra, Neonaziler çocuğun yaptığı yere iki defa çizdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 22:02
Alman Neonazilerden ırkçı eylem

'nın kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin kasabasında 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun ölmesinden sonra, çocuğun yaptığı yere iki defa çizdi.

Bisikletiyle 20 Haziran'da yolda giderken dengesini kaybeden ve önüne çıkan traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Suriyeli çocuğun kaza yaptığı yere Neonaziler iki defa gamalı haç çizerek "1:0" yazdı.

Polis, 22 ve 23 yaşlarındaki iki şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Bild gazetesine konuşan Suriyeli çocuğun annesi, 2015'te savaştan kaçarak Suriye'nin kentinden Almanya'ya geldiklerini belirterek "Oğlumun öldüğü yerde çizilen gamalı haç işaretini hak etmek için ne yaptık?" diye sordu.

Nazi sembollerini göstermenin yasak olduğu Almanya'da, son dönemlerde ırkçı saldırılardaki artış dikkati çekiyor.

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Alman Neonazilerden ırkçı eylem
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