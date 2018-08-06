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Bin Ladin'in oğlunun saldırganının kızıyla evlendiği iddia edildi!

gazetesi, örgütünün eski lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in saldırılarını düzenleyenlerin lideri Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini yazdı.

Giriş Tarihi: 6.8.2018 09:23
Bin Ladin'in oğlunun 11 Eylül saldırganının kızıyla evlendiği iddia edildi!

Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in saldırılarını düzenleyen militanların lideri Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini aktarırken, evliliğin Usame Bin Ladin'in gazeteye konuşan üvey kardeşleri tarafından da doğrulandığı bildirildi.

Bin Ladin'in üvey kardeşleri Ahmed ve Hassan el Attas'ın, Hamza'nın içinde üst düzey bir göreve geldiği ve yedi yıl önce Amerikan özel güçleri tarafından 'da öldürülen babasının intikamını almayı amaçladığını söyledikleri aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Usame Bin Ladin'in annesi, 20 yıl sonra ilk kez konuşarak açıklamalarda bulunmuş, Hamza'nın üvey amcası Hasan, Hamz'nın intikam yemini ettiğini söylemişti. Gazeteye konuşan Usame Bin Ladin'in üvey kardeşlerinden Almed el Attas'ın "Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini duyduk. Nerede bilmiyoruz ama 'da olabilir" ifadelerine yer verildi.

Gazete, Batılı istihbarat örgütlerinin son iki yıldır Hamza Bin Ladin'in yerini belirlemeye çalıştığını, vatandaşı Atta'nın kızıyla evlenmesinin El Kaide'nin 11 Eylül saldırısı ve Usame Bin Ladin'in mirası etrafında örgütlendiğini gösterdiğini ifade etti.

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Bin Ladin'in oğlunun 11 Eylül saldırganının kızıyla evlendiği iddia edildi!
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