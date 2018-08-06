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Sıcaktan bunaldılar, markette uyudular!

Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar Finlandiya'yı da vurdu. Başkent Helsinki'de birçok kişi uyumak için 24 saat açık olan süpermarketleri tercih etti.

Giriş Tarihi: 6.8.2018 17:18
Sıcaktan bunaldılar, markette uyudular!

Avrupa, 'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle rekor sıcaklıklarla kavruluyor. Sıcaklıkların etkisi ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor.

ülkesi Finlandiya'nın başkenti Helsinki de yüksek sıcaklıklardan etkilenen kentlerden biri oldu. Helsinki'de birçok kişi uyumak için serin olan süpermarketleri tercih etti.

Birçok marketin 'aşırı sıcaklar nedeniyle 24 saat açığız' mesajı vermesiyle birlikte, Finlandiyalıların bir kısmı hafta sonu geceyi marketlerde geçirdi.

Başkent Helsinki'deki bir süpermarketin yetkilisi insanların akşam saatlerinde markete geldiğini ve uyuyacakları yeri kendilerinin seçtiğini belirtti. Yetkili, "Her şey çok güzel geçti: insanlar mutlu ve heyecanlıydılar rahat bir gece geçirmeleri için kapılarımızı onlara açtık" ifadelerini kullandı.

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