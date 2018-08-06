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Son dakika: Husilerden 'a füze saldırısı

Son dakika haberi... 'deki Husiler tarafından topraklarına atılan , hava savunma güçleri tarafından imha edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 22:54 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 23:02
Son dakika: Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

emen'de Husiler, 'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberine göre, 'deki Husilerin Necran kentine fırlattığı , Suudi Arabistan hava savunma güçleri tarafından imha edildi.

Haberde konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan, Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberinde ise Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Suudi Arabistan'da El-Vacib Askeri Kampı'nı hedef aldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

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Son dakika: Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı
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