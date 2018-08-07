'ABD, İran'a yaptırımların etkisini ölçmeye çalışacaktır'

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, "ABD, üçüncü ülkeleri zorlayacak ve İran'a uyguladığı birinci derece yaptırımların etkisini ölçmeye çalışacaktır. ABD, İran'a ve yine üçüncü taraflara bir zaman tanıyor olabilir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların "ilk aşaması" bugün devreye girdi.

İran'a uygulanan yeni ambargoların iki aşamadan oluşması ve ilk aşamanın diğerine göre daha hafif yaptırımlar içermesi, ABD'nin böyle bir uygulamayla neyi hedeflediği sorusunu akıllara getirdi.

İran'a yönelik ambargoların neden iki aşama şeklinde uygulanacağı konusu hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Yardımcısı Uygur, "ABD yönetimi, ilk aşama ambargolarla İran'ın tepkisini, yaptırımın etkilerini ve son olarak üçüncü tarafların tepkisini ölçme amacı gütmüş olabilir." dedi.

İkinci aşama ambargonun daha yıkıcı olacağını belirten Uygur, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de dün televizyon kanalında yaptığı konuşmada buna işaret ettiğini ve asıl dalganın 4 Kasım'dan sonra geleceğini vurguladığını söyledi.

Uygur, ABD'nin üç aylık ilk aşama yaptırımlar döneminde ilk aşama yaptırımların etkisini ölçmeye çalışacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"ABD üçüncü ülkeleri zorlayacak ve İran'a uyguladığı birinci derece yaptırımların etkisini ölçmeye çalışacaktır. ABD, İran'a ve yine üçüncü taraflara bir zaman tanıyor olabilir."

Trump'ın, ilk aşama yaptırımlarla kendi şartlarını dayatmak suretiyle İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına dikkati çeken Uygur, bunun için iki aşamalı ambargo takviminin hazırlanmış olabileceğini söyledi.

Uygur, ABD yönetiminin de İran'a asıl ambargoyu uygulamak için zamana ihtiyacı olduğunu ifade ederek, İran'ın petrol satışının sıfıra indirilmesi gibi ağır yaptırımlar içeren uygulamaların ciddi teknik altyapıya gereksinim duyduğunu anlattı.

"YENİ YAPTIRIMLAR İRAN HALKINDAKİ BEKLENTİLERİ BİTİRDİ"

İran halkının, ülke ekonomisinin oldukça kırılgan olduğunu düşündüğünü hatırlatan Uygur, "Yeni yaptırımlar, İran halkındaki beklentileri bitirdi. Trump'ın açıklamalarıyla, halkın ümitsizliği zirveye taşındı." diye konuştu.

Uygur, İran'a uygulanan yeni ambargoların halka yansımasının 6 ayı bulabileceğini, sosyal hareketleri öngörmenin pek kolay olmadığını ve İran'da yarın yüz binlerce insanın sokaklara dökülmesinin mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.