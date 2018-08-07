ABD’de 11 çocuk ölümden kurtarıldı

ABD'nın New Mexico
eyaletinde, 3 yaşındaki Abdulgani Wahhaj'ı bulmak için çölün ortasındaki derme çatma bir eve baskın düzenleyen polis, içeride yaşları 1 ila 15 arasında değişen ve aç bırakılmış 11 çocuğu kurtardı. Çocukların aynı zamanda susuz bırakıldığı, açlıktan kemikleri sayılır halde oldukları ve herşeyden korkar bir ruh haline büründükleri öğrenildi. Evde, su ya da elektriğin de bulunmadığı ve çocukların beyinlerini yıkamak isteyen 2 silahlı adam tarafından işkenceye maruz bırakıldığı kaydedildi.