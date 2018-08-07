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eyalet tarihinin en büyük ıyla mücadele ediyor

ABD'nin eyaleti, geçen hafta kuzey bölgesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle tarihinin en büyük felaketiyle mücadele ediyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 09:19
California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor

Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan alevler bin 148 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırın yanmasına yol açtı.

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California eyalet tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
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