Gürcistan-Rusya Savaşı'nın 10. yıl dönümü

Tiflis'teki parlamento binasında düzenlenen toplantıya Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakanı Mamuka Bakhtadze,Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze,Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı Pavlo Rozenko katıldı.

Margvelaşvili, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın aslında Gürcistan'ın özgürlük ve bağımsızlığına karşı mücadele ettiğini ifade ederek, Rusya'nın 1900 yıllardan beri Gürcistan'a karşı saldırgan bir politika sürdürdüğünü söyledi.

Rusya'nın Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımasının kabul edilemez olduğunu belirten Margvelaşvili, "Bu, Gürcistan'a karşı bir savaştır, bir saldırganlıktır, bir işgaldır ve uluslararası hukukun tamamen ihlalidir." dedi.

Gürcistan'ın ne Avrupa Birliği (AB) ne de NATO ile entegrasyonu yolundan geri dönmeyeceğini belirten Margvelaşvili, asıl amaçlarının barış yollarıyla ülkesinin toprak bütünlüğüne kavuşturulması olduğunu kaydetti.

Gürcistan Başbakanı Bakhtadze ise Rusya'nın 10 yıl önce Gürcistan'a askeri yöntemlerle saldırdığını kaydederek, "Bu savaşın sonucu Gürcistan'ın ayrışmaz parçası iki bölge işgal edildi, etnik temizlik düzenlendi ve on binlerce vatandaş yerinden edilmiş oldu." dedi.

Savaştan 10 yıl sonra da Rusya'nın Gürcistan'a karşı işgal adımları atmaya devam ettiğini savunan Bakhtadze, "Abhazlar, Osetyalılar ve Gürcüler bu kışkırtıcı provokasyonun üstesinden gelmek ve ortak çıkarlara dayanan barışı sağlamak için gücü ve iradeyi bir araya getirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, düzenlenen basın toplantısında konuşan Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz, Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'ya uyguladığı saldırgan politikayla uluslararası düzenini tehdit ettiğini ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiğini savundu.

Czaputowicz, "Biz Rusya'yı, işgal altındaki Gürcistan topraklarının sözde bağımsızlık tanımasından vazgeçmeye, 2008 yılındaki ateşkes anlaşmasına uymaya ve kendi askeri birliklerini bu topraklardan çekmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius ise bugün Güney Osetya'nın işgal hattını ziyaret ettiklerini aktararak, Rusya'ya hitaben "10 yıl öncesinde atılan ve bugüne kadar atılmaya devam eden adımlar 21. yüzyılda kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı Pavlo Rozenko da Gürcistan'a somut destek verdiklerini göstermek için toplantıya katıldıklarını belirtti.

GÜNEY OSETYA SAVAŞI

2008'de Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya Federasyonu, 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya ile diplomatik ilişkileri keserek buna karşılık vermişti. Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor.