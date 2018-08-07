Libyalılardan İtalya’ya protesto

Lıbya Trablus'ta halk, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Peroni'nin Libya
seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamalar dolayısıyla İtalya'yı protesto etti. Başkent Trablus'da yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde Büyükelçi Peroni'nin 'Libya'da seçimlerin yapılmasının uygun olmadığı' şeklindeki sözleri kınandı. Gösterilerde Libya'nın egemenlik haklarının korunması ve başka devletler tarafından çiğnenmesinin önlenmesi çağrısı yapıldı. Göstericiler Libya'nın İtalya'nın malı olmadığı ve İtalya'nın ülkelerine müdahale etmeyi bırakmasını talep etti.