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lılardan İtalya’ya protesto

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Libyalılardan İtalya’ya protesto
Lıbya Trablus'ta halk, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Peroni'nin seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamalar dolayısıyla İtalya'yı protesto etti. Başkent Trablus'da yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde Büyükelçi Peroni'nin 'Libya'da seçimlerin yapılmasının uygun olmadığı' şeklindeki sözleri kınandı. Gösterilerde Libya'nın egemenlik haklarının korunması ve başka devletler tarafından çiğnenmesinin önlenmesi çağrısı yapıldı. Göstericiler Libya'nın İtalya'nın malı olmadığı ve İtalya'nın ülkelerine müdahale etmeyi bırakmasını talep etti.
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Libyalılardan İtalya’ya protesto
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