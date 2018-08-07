Sıcaktan bunalan insanlar marketlere yatak serdi

Avrupa kıtasını etkisine alan sıcak hava
dalgası yüzünden termometreler rekor değerleri gösterdi, birçok bölgede alarm verildi ve serinlemek için yaratıcı çözümler gündeme gelmeye başladı. Afrika'dan gelen ve beraberinde kum tanecikleri de getiren sıcak hava dalgasının hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklara karşı önlemlerin nispeten daha az alındığı Finlandiya'da bir süpermarket zinciri, sıcaktan bunalanlara geceyi markette geçirme teklifi yaptı. K-Supermarket isimli market zinciri, sıcaktan etkilenenlerin süpermarketin serin reyonlarına yatak sermesine izin verdi. Geceyi soğuk içecek ve sebze reyonunda geçiren müşteriler, Finlandiya basınına "mutlu ve heyecanlı bir deneyim yaşadıklarını" söyledi. Avrupa'nın güneybatısında ise termometreler son yılların en yüksek değerlerini gösterdi. Portekiz'in başkenti Lizbon, 37 yıl sonra ilk kez 44 santigrat dereceyi görürken, Alvega'da 46.8 derecelik bir hava sıcaklığı kaydedildi. Aynı bölgede bin hektarlık alanın kül olduğu orman yangın
ına 700 kişilik itfaiye ekibi müdahale ediyor. 50 bölgenin 41'inde sıcaklık uyarısı yapıldığı ve 3 kişinin sıcaklar yüzünden yaşamını yitirdiği İspanya
'da da 44.7 derece görüldü.
HOLLANDA'DA EKİNLER TEHLİKEDE
Asfaltların eridiği ve kimi otobanların kapatıldığı Hollanda
'da, kuraklık yüzünden çiftçiler ekinlerini kurtarmak için gece gündüz çalışıyor. Yağmurların rahatlattığı Almanya'da hava sıcaklığı tekrar 40'lı derecelere yaklaştı. Fransa'da ise 4 nükleer reaktör sıcak havanın oluşturabileceği tehlikeler nedeniyle kapatıldı. İsviçre ordusu askerlere, üniforma yerine şort ve tişört giyme esnekliği tanıdı.