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Türk düşmanı faşist elçiye tepkiler büyüyor!

karşıtı ırkçı ve faşist açıklamalarının ardından ’daki bakan yardımcılığı görevinden alınan ’ın Makedonya’nın Kosova Büyükelçiliği görevine getirilmesi Türk toplumunda infiale yol açtı.

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 17:29
Türk düşmanı faşist elçiye tepkiler büyüyor!

'yi Balkanlar'da işgalcilikle suçlayan Dedaj'a adeta ödül niteliğinde olan atamaya tepki gösteren Türk STK'ları ve siyasi partileri hem hem de Makedonya devlet yetkililerine seslendi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Konuya ilişkin SABAH'a konuşan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Makedonya Bölge Başkanı Salih Utaş: "Arnavut halklarının kardeşliğinden ve ortak kültüründen nasibini alamamış 'ın, Kosova'nın Makedonya Büyükelçisi olarak atanmasını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Devlet Başkanımız Sn. , sadece Kosova ve Makedonya'nın değil tüm Balkan ülkelerinin her zaman en samimi ve büyük destekçisi olmuştur.

"AÇIKLAMALAR MAKSADINI VE BOYUNU AŞMAKTADIR"

Bunun en büyük ispatı Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm kurumları ile Balkanlarda yer alması ve ortaya koyduğu hizmetlerdir. Şahsın yaptığı açıklamalar maksadını ve boyunu aşmaktadır. Bizler Kosova Devleti'nden özür beklerken deyim yerindeyse kendisi taltif edilmiştir. Dedaj'ın büyükelçi olarak Makedonya'ya atanmasının huzursuzluğa neden olacağını öngörüyor ve alınan bu kararın gözden geçirilerek iptal edilmesini tüm yetkililerden talep ediyoruz." dedi.

Yazılı bir açıklamayla tepkisini dile getiren Makedonya Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim ise Cumhurbaşkanı Giorgi Ivanov ve Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'a, Kosova'nın Makedonya'ya atadığı yeni Büyükelçi'nin güven mektubunu almamaları gerektiğine dair taleplerini ilettiklerini açıkladı.

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Türk düşmanı faşist elçiye tepkiler büyüyor!
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