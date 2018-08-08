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'de : 6 ölü

'in güneyindeki Guangdong eyaletinde kundaklama sonucu çıkarıldığından şüphelenilen da 6 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 07:12 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 07:13
Çin'de yangın: 6 ölü

Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, Guangdong eyaletine bağlı Şantou kentinde bir binada çıkan da 6 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

Kundaklama sonucu çıkarıldığından şüphelenilen yangına yönelik başlatılan soruşturmada ilk bulgulara göre söz konusu kişilerin mahsur kalarak yaşamını yitirdiği ve cesetlerinde yara izleri olduğu aktarıldı.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

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Çin'de yangın: 6 ölü
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