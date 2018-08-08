Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İspanyol savaş uçağı yanlışlıkla Estonya'da füze fırlattı

savaş uçağı yanlışlıkla Estonya'da füze fırlattı

Estonya'da gerçekleştirdiği eğitim tatbikatı sırasında bir savaş uçağı yanlışlıkla füze fırlattı. sonucu yaralı ya da ölü olmadığı açıklandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 16:56
İspanyol savaş uçağı yanlışlıkla Estonya'da füze fırlattı

Estonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Baltık Hava Devriyesi Misyonu çerçevesinde görevli savaş uçağının güney Estonya'da dün öğle saatlerinde yanlışlıkla füze fırlattığı kaydedildi.

Füzenin yaklaşık 10 kilogram patlayıcı taşıdığı, Estonya güvenlik güçlerinin füzenin kalıntılarını aramaya devam ettiği belirtildi.

Estonya Başbakanı Juri Ratas, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak sonucu yaralı ya da ölü olmadığını, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Diğer yandan İspanya Savunma Bakanlığı da kazanın nedenini araştırmak için soruşturma başlattığını duyurdu.

Tatbikata iki İspanyol ve iki Fransız savaş uçağının katıldığı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanyol savaş uçağı yanlışlıkla Estonya'da füze fırlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN