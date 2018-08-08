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Reuters' konuşan liler: Türk askerinin varlığı güvence sağladı

Eli kanlı Esad rejimi 'de yeni hedef olarak muhaliflerin kontrolündeki vilayetini gösteren açıklamalar yaparken, ajansı bölgenin nabzını tutan bir haber yayınladı. Reuters’a konuşan bir Suriyeli “Bizi önce Allah koruyor, sonra da Türkler” diye konuştu. Suriyeliler açıklamalarında, Türk askerinin bölgeye geldikten sonra kendilerini daha güvende hissettiklerini belirttiler.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:19
Reuters' konuşan Suriyeliler: Türk askerinin varlığı güvence sağladı

Türkiye, Rusya ve İran ile yaptığı anlaşma çerçevesinde çatışmasızlık alanı ilan edilen 'nin bölgesinde 12 askeri gözlem noktası kurdu. Bu sayede İdlib'e yönelik saldırılar azalırken yerinden yurdundan olan bölge sakinleri de köylerine, evlerine dönme fırsatı buldu. Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera'da kontrolü sağlayan Esad rejimi, son dönemde kuzeydeki İdlib'i yeni hedef gösteren açıklamalar yaptı. Rus yetkililer de İdlib'e de sıranın geleceği yolunda açıklamalarıyla dikkat çekti.

ajansı dün İdlib'i konu alan bir haberi abonelerine servis etti. Buna göre İdlib kentinin 40 km güneyindeki Surman köyü, ocak ayındaki rejim saldırıları yüzünden neredeyse tamamen boşaldı. Ancak Türk askerinin Surman'daki tahıl siloları bölgesinde gözlem noktası kurmasının ardından bir kısmı evlerine geri döndü.

TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI GÜVENCE SAĞLIYOR

Reuters'a konuşan köy sakinlerinden 33 yaşındaki Muhammed el Yusuf, "Koruma önce Allah'tan gelir, sonra da Türkler" yorumunda bulundu. Türk askerinin varlığının kısmi güvence sağladığını belirten El Yusuf, "Ancak rejimin saldırmayacağına dair güvence olmadığından burada sürekli bir endişe hakim" diye konuştu.

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Reuters' konuşan Suriyeliler: Türk askerinin varlığı güvence sağladı
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