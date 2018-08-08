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Son dakika: 'de 3 'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi

Son dakika haberi!  Teröristlerden birinin geçen yıl Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın şehit düştüğü saldırının faili olduğu belirlendi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 12:53
Son dakika: Nusaybin'de 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi

'in ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 'lı teröristten birinin Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın şehit düştüğü saldırının faili olduğu ortaya çıktı.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin ilçesi İlkadım ve Yavruköy kırsal mahallelerinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan incelemede teröristlerden birinin Karker Amonos kod adlı S.D olduğu, söz konusu teröristin 18 Eylül 2017'de Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın şehit düştüğü saldırının faili olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, diğer teröristlerin ise H.Y. ve M.C. olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

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Son dakika: Nusaybin'de 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi
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