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Türk düşmanı faşist elçiye tepkiler büyüyor

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
Türk düşmanı faşist elçiye tepkiler büyüyor
Türkiye karşıtı ırkçı ve faşist açıklamalarının ardından 'daki bakan yardımcılığı görevinden alınan 'ın Makedonya'nın Kosova Büyükelçiliği görevine getirilmesi Türk toplumunda infiale yol açtı. Konuya ilişkin SABAH'a konuşan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Makedonya Bölge Başkanı Salih Utaş, "Türk ve Arnavut halklarının kardeşliğinden ve ortak kültüründen nasibini alamamış Gjergj Dedaj'ın, Kosova'nın Makedonya Büyükelçisi olarak atanmasını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Devlet Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, sadece Kosova ve Makedonya'nın değil tüm Balkan ülkelerinin her zaman en samimi ve büyük destekçisi olmuştur. Bunun en büyük ispatı Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm kurumları ile Balkanlar'da yer alması ve ortaya koyduğu hizmetlerdir. Dedaj'ın büyükelçi olarak Makedonya'ya atanmasının huzursuzluğa neden olacağını öngörüyor ve alınan bu kararın gözden geçirilerek iptal edilmesini tüm yetkililerden talep ediyoruz" dedi.
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Türk düşmanı faşist elçiye tepkiler büyüyor
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