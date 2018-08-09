ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı

Bu yılın başlarında İngiltere'de eski bir Rus casus ve kızını yasadışı kimyasal bir silah kullanılarak öldürülmesi kapsamında Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklandı.

Bu ay sonundan sonra uygulanacak olan yeni yaptırımlar, Başkan Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile ilişkileri iyileştirme çabalarına ve 2016 ABD seçimlerinde Rus müdahalesine devam eden soruşturmanın ortasında geldi.

YAPTIRIMLAR 22 AĞUSTOSTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada,"Aralık ayında İngiltere'de Rusya tarafından zehirlendiği belirtilerek, eski Rus ajan Sergey Skripal'ın ve kızı Yulia Skripal için yaptırımların uygulanacağı açıklandı. Kongre 6 Ağustos tarihinde alınan kararıyla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve yaptırımların Federal Sicil'de yayınlanması için 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Rusya'ya yapılacak söz konusu yaptırımlar ile ilgili olarak ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, Rusya'nın ulusal güvenlik uygulamaları dahil birçok konuda lisanslarının iptal edilebileceğini açıkladı.

Skripal ve kızı Mart ayında İngiliz kasabası Salisbury kasabasında Novichok askeri sınıf siniri tarafından zehirlendi. İngiltere, Rusya'nın Kremlin'in şiddetle reddettiği saldırının arkasında olmakla suçladı.

İNGİLTERE ABD'NİN YAPTIRIMLARINDAN MEMNUN

İngiltere yönetiminin, eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'ı Salisbury kentinde "Novichok" maddesiyle zehirleme girişimi nedeniyle ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararından memnuniyet duyduğu bildirildi.

İngiltere Başbakanlığından, ABD'nin Rusya'ya yaptırım duyurusuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İngiltere, ABD'li müttefiklerimizin bu yeni yaptırımını memnuniyetle karşılıyor. Salisbury'nin sokaklarında kimyasal silah kullanılmasına karşı verilen sert uluslararası tepki, kışkırtıcı ve pervasız davranışlarına göz yumulmayacağına dair Rusya'ya açık bir mesaj gönderiyor." ifadelerine yer verildi.

ABD yönetiminden yapılan duyuruda, 15 günlük süre sonunda bu konuda yaptırımlar uygulanacağı belirtilmiş ancak detaylarına değinilmemişti.

4 MART'TA ZEHİRLENMİŞLERDİ

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı, 4 Mart'ta adanın Salisbury kentinde bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.