Cibuti ve Mali'nin ortak özelliği nedir? Cibuti neresi?
Afrika kıtasında yer alan Mali, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Cibuti de bir doğu Afrika ülkesidir. Kızıldeniz kıyısındaki Cibuti'nin komşuları Etiyopya, Somali. Peki Cibuti ve Mali'nin ortak özelliği nedir? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 9.8.2018 09:39
18.134.835 toplam nüfusuyla Afrika kıtasında yer alan Mali, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Cezayir, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Moritanya ülkeleri ile komşudur.