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ve 'nin ortak özelliği nedir? Cibuti neresi?

Afrika kıtasında yer alan , denize kıyısı olmayan bir ülkedir. de bir doğu Afrika ülkesidir. Kızıldeniz kıyısındaki Cibuti'nin komşuları Etiyopya, Somali. Peki Cibuti ve Mali'nin ortak özelliği nedir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 9.8.2018 09:39
Cibuti ve Mali'nin ortak özelliği nedir? Cibuti neresi?

18.134.835 toplam nüfusuyla Afrika kıtasında yer alan , denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Cezayir, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Moritanya ülkeleri ile komşudur.

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Cibuti ve Mali'nin ortak özelliği nedir? Cibuti neresi?
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