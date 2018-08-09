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'de aşırı sıcaklar 42 can aldı

'de aşırı sıcaklar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 10:53
Güney Kore'de aşırı sıcaklar 42 can aldı

'de aşırı sıcaklar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti.

"South China Morning Post" gazetesindeki habere göre, ülkede son 111 yılın en yüksek seviyesine ulaşan sıcaklar nedeniyle mayıs sonundan bu yana 42 kişi öldü.

AŞIRI SICAK NEDENİYLE BEYİN KANAMASI

Sıcaklıkların 40 dereceye dayandığı ülkede, yaklaşık 3 bin 500 kişi beyin kanaması gibi rahatsızlıklardan dolayı hastanelerde tedavi gördü. Hükümet, klima kullanımını teşvik etmek için, son iki aydır elektrik fiyatlarında indirime gitti.

İtfaiyeciler Seul'de yaz sıcağını azaltmak amacıyla sokaklara su püskürtüyorlar.

Son dakika... Deprem Endonezya'yı bir kez daha vurdu!

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