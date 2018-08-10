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, 'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

'nın 'de eski bir Rus casusu ve kızına yapılan girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra ay sonuna kadar yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklarken, Kremlin yeni yaptırımların uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğunu ve 'nın mali sisteminin istikrarlı olduğunu belirtti.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 22:03 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 06:04
ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

'den üst düzey bir yetkilisi, Kremlin'in yaptırımlar hakkında bilgilendirildiğini belirtmişti.

Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia 4 Mart günü 'nin Salisbury kentinde bir parkta bilinçlerini yitirmiş halde bulunmuşlardı. Avrupa ülkeleri ve ABD, girişiminden sonra 100 Rus diplomatını sınır dışı etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, 'nın "uluslararası hukuku ihlal ederek kimyasal veya biyolojik silah kullandığını veya kendi vatandaşlarına karşı ölümcül kimyasal veya biyolojik silah kullandığını" belirlediğini dün söyledi.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, yaptırımlar 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında, hassas ulusal güvenlikle kontrol edilen malları kapsayacak.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise bugün gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin attığı bu adımın "kesinlikle düşmanca" olduğunu, ancak 'nın hâlâ ABD-Rusya ilişkilerinde bir gelişme umudu gördüğünü belirtti.

Peskov, "Bu olaylarla ilişkilendirilmek bizim için kabul edilemez ve ABD'nin daha önce onayladığı sınırlamalar kesinlikle yasadışı ve uluslararası hukuka uymuyor" dedi.

ABD'nin Rusya'ya yaptırım getireceği haberleri, Moskova'nın sonu gelmeyen yaptırımlar sarmalında kilitlendiğine dair endişelerle rublenin iki yılın dip seviyesine düşmesine neden olurken ve Rus varlıklarında satış baskısına yol açtı.

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ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak
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