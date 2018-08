Balkanlar’da Türkçe rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

Yugoslavya'nın dağılmasının ardından kurulan Balkan ülkelerinin zayıf ekonomileri ve siyasi istikrarsızlıkları Sırbistan , Makedonya, Kosova ve Karadağ'daki gençleri Türkiye 'ye yöneltti. İş ve eğitim amaçlı olarak Türkçe öğrenmek isteyen binlerce yabancı, Yunus Emre Enstitüleri'nin kapılarını çalıyor. SABAH'a konuşan Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, son yıllarda Türkçe'ye olan yoğun ilginin nedenlerini sıralayarak şunları söyledi:Türkiye son 15 yılda dünya siyasetinde söz sahibi oldu. Bunun Balkanlar'a da siyasi güç ve nüfuz olarak bir yansıması var. Türkçe öğrenmeye rağbetin esas kaynaklarından birincisi budur. İkincisi ise Türkiye Başkan Erdoğan'ın dış politikalarının ürünü olan kurum ve kuruluşlarıyla Balkanlar'da çok aktif bir durumda. Üçüncüsü ise bizim bu bölgeyle 7 asra ulaşan bir geçmişimiz var. Dolayısıyla Balkan ülkelerindeki vatandaşlar, Türk kurumlarında iş bulmak, Türkiye'de eğitim almak için Türkçe öğrenmek istiyor ve enstitülerimize geliyorlar. Yılda bin kişiye Türkçe öğretiyoruz. Şu an sadece Üsküp'teki merkezimizde dersler veriyoruz başka şehirlere de açarsak rağbetin artacağını biliyoruz. Balkanlar Türkçe'ye uzak değil çünkü burada soydaşlarımız var. Her yıl Türkiye'den buraya gelen yüzbinlerce turistimiz var. Dolasıyla ticari hayatı besleyen en önemli unsurlardan biri de Türkler. Şu an Ohrid, Kalkandelen ve Manastır'da Türkçe kursu açmaya hazırlanıyoruz. Talep o kadar yoğunlaştı ki hepsine yetişemiyoruz.Düne kadar Osmanlıyı inkâr eden ve tarih kitaplarından kaldıranlar son yıllardaki çalışmaların bir neticesinde Osmanlı'yı da tarihlerinin parçası olarak görüyorlar. Dolasıyla Osmanlı Türkçesi 'ne de büyük bir talep var. Hemen her kurum bizden Osmanlı Türkçesi talep ediyor. Çünkü kendi arşivlerindeki belgeleri okumak, uzman yetiştirmek istiyorlar ve enstitümüze müracaat ediyorlar.Şeker, sözlerine şöyle devam etti: İki ülke arasındaki ilişkiler neticesinde Makedonya Dışişleri, Savunma, İçişleri ve Kültür bakanlıkları bizden kurs talep etti. Cumhurbaşkanı Ivanov'un eşi Maja Ivanova da dâhil, Cumhurbaşkanlığı'ndan üst düzey 20'ye yakın kişi eylülde Türkçe kursumuza başlıyor. Türkiye'deki olayları yabancı haber ajanslarından öğrenen yabancılar, artık gerçeği bizlerden öğreniyorlar.