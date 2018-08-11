İngiltere, Irak’a ait eserleri iade ediyor

İNGİLTERE
'DEKİ
ünlü British Museum
2003'te Irak
'ın işgali sırasında yağmalanan ve Londra
'da ortaya çıkan 5 bin yıllık tarihi eserleri iade edecek. Londra polis teşkilatı Scotland Yard
'ın bir operasyonu sırasında gasp edildiği gerekçesiyle el konulan 8 tarihi eser müzede sergileniyordu. Aralarında Sümerler'e ait yazıtın yanı sıra mücevherat, süslü bir mühür ve bir topuz kafasının bulunduğu eserler uzmanlar tarafından analiz edildi. Eserlerin Irak'tan kaçırıldığı belirlendi. Eserlerin müzede düzenlenecek bir törenle Irak'ın Londra Büyükelçiliği'ne teslim edileceği belirtildi.