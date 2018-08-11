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, ’a ait eserleri iade ediyor

Giriş Tarihi: 11.8.2018
İngiltere, Irak’a ait eserleri iade ediyor
'DEKİ ünlü 2003'te 'ın işgali sırasında yağmalanan ve 'da ortaya çıkan 5 bin yıllık tarihi eserleri iade edecek. Londra polis teşkilatı 'ın bir operasyonu sırasında gasp edildiği gerekçesiyle el konulan 8 tarihi eser müzede sergileniyordu. Aralarında Sümerler'e ait yazıtın yanı sıra mücevherat, süslü bir mühür ve bir topuz kafasının bulunduğu eserler uzmanlar tarafından analiz edildi. Eserlerin Irak'tan kaçırıldığı belirlendi. Eserlerin müzede düzenlenecek bir törenle Irak'ın Londra Büyükelçiliği'ne teslim edileceği belirtildi.
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İngiltere, Irak’a ait eserleri iade ediyor
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