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Kabil 26 yıl sonra havada kontrolü sağladı

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Afganistan Devlet Başkanlığı sözcüsü Şah Hüseyin Murtezevi, 26 yıl sonra Kabil Uluslararası Havalimanı'na yeni radar sistemi kurulmasıyla kontrolünün tamamen Afgan hükümetine geçtiğini ifade etti. Sovyetler'in kurduğu hava sahası kontrol sistemi rejiminin 2001'de yıkılmasıyla yabancı güçlerin eline geçmiş ve 2014'te Afgan makamlarına teslim edilmesinin ardından özel bir şirkete verilmişti. Öte yandan Taliban militanlarının, Gazne'ye saldırması sonucu en az 16 kişinin öldüğü ve 40 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD güçleri Taliban'a karşı hava saldırılarını başlattı. Sokakların Taliban militanlarının cesetleriyle dolduğu belirtiliyor.
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Kabil 26 yıl sonra havada kontrolü sağladı
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