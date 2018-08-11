Kabil 26 yıl sonra havada kontrolü sağladı

Afganistan
Devlet Başkanlığı sözcüsü Şah Hüseyin Murtezevi, 26 yıl sonra Kabil Uluslararası Havalimanı'na yeni radar sistemi kurulmasıyla hava sahası
kontrolünün tamamen Afgan hükümetine geçtiğini ifade etti. Sovyetler'in kurduğu hava sahası kontrol sistemi Taliban
rejiminin 2001'de yıkılmasıyla yabancı güçlerin eline geçmiş ve 2014'te Afgan makamlarına teslim edilmesinin ardından özel bir şirkete verilmişti. Öte yandan Taliban militanlarının, Gazne'ye saldırması sonucu en az 16 kişinin öldüğü ve 40 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD güçleri Taliban'a karşı hava saldırılarını başlattı. Sokakların Taliban militanlarının cesetleriyle dolduğu belirtiliyor.