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Su tankerini inekler sardı

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Giriş Tarihi: 12.8.2018
Su tankerini inekler sardı
'da mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle yaşanan kuraklık hayvanları susuz bıraktı. Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde çiftçiler hayvanlarının su ihtiyacını gidermek için çözümü su tankerlerinde buldu. Onlardan biri olan Amber Lea'nin bölgeye getirdiği su tankeri bir anda bin 300 inek tarafından sarıldı. Yüzlerce ineğin aynı anda su içmek için birbiriyle yarıştığı ve su tankeri etrafında beklediği ilginç görüntüler drone tarafından kaydedildi. Susuzluğun çiftliklerdeki büyük baş hayvanları çok kötü etkilediğini belirten Lea, ineklerin tamamının su içebilmesinin saatler sürdüğünü söyledi. Yetkililer, bölgede yaşanan kuraklığın 400 yıl içindeki en ciddi kuraklık olduğunu kaydetti.
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Su tankerini inekler sardı
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