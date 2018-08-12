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devine 290 milyon $ cezası

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Tarım devine 290 milyon $ kanser cezası
Dünyanın 130 ülkesinde kullanılan 'Roundup' adlı yabani ot ilacının üreticisi Monsanto firması, ilaç dolayısıyla bir bahçıvanın e yakalandığı gerekçesiyle 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. 'da bir okulda bahçıvanlık yapan 46 yaşındaki Dewayne Johnson'un açtığı dava üzerine hüküm veren Amerikan yargısı, Monsanto'nun, 'Roundup' ilacında kullanılan 'glifosat' maddesinin kansere yol açabileceği bilgisine sahip olduğunu ancak bunu kamuoyundan gizlediğini belirtti. Kısa bir süre önce Alman firması Bayer tarafından 66 milyar dolara satın alınan ve glifosatın kansere yol açmadığını savunan şirket kararı temyiz etmeyi planladığını açıkladı. Şirket glifosatın kanserle alakası bulunmadığını belirten yüzlerce makale olduğunu dile getirse de uzmanlar, makalelerin güvenilirliğinin tartışmaya açık olduğunu söylüyor.
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Tarım devine 290 milyon $ kanser cezası
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