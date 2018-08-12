Tarım devine 290 milyon $ kanser cezası

Dünyanın
130 ülkesinde kullanılan 'Roundup' adlı yabani ot ilacının üreticisi Monsanto firması, ilaç dolayısıyla bir bahçıvanın kanser
e yakalandığı gerekçesiyle 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. San Francisco
'da bir okulda bahçıvanlık yapan 46 yaşındaki Dewayne Johnson'un açtığı dava üzerine hüküm veren Amerikan yargısı, Monsanto'nun, 'Roundup' ilacında kullanılan 'glifosat' maddesinin kansere yol açabileceği bilgisine sahip olduğunu ancak bunu kamuoyundan gizlediğini belirtti. Kısa bir süre önce Alman firması Bayer tarafından 66 milyar dolara satın alınan ve glifosatın kansere yol açmadığını savunan şirket kararı temyiz etmeyi planladığını açıkladı. Şirket glifosatın kanserle alakası bulunmadığını belirten yüzlerce makale olduğunu dile getirse de uzmanlar, makalelerin güvenilirliğinin tartışmaya açık olduğunu söylüyor.