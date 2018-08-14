Afganistan'ın Gazne kentindeki çatışmalar

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Gazne'de 4 gündür yaşanan çatışmalar nedeniyle halkın içme suyu, yiyecek ve sağlık hizmetleri sıkıntısı yaşadığı belirtildi.

Kentte haberleşme ağlarının kesilmesinin ayrı bir sorun yaşattığı ifade edilen açıklamada, ölü ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle kentteki hastanelerin yetersiz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, günlerdir kentteki dükkan ve mağazaların kapalı olması nedeniyle yiyecek içecek fiyatlarının yükseldiği vurgulandı.

Kentin çıkış yollarının kapalı olması nedeniyle halkın çatışmaların arasında mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, sivillerin hayatlarının tehlikede olduğu belirtildi.

NATO, GAZNE'DE 23 HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Afganistan'daki NATO birlikleri, Gazne kentinde son 3 günde Taliban'a yönelik 23 hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Afgan güvenlik güçlerinin Gazne kent merkezinin kontrolünü elinde bulundurduğu anlatılan açıklamada, Gazne'nin düşme tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan Afganistan Genelkurmay Başkanı Şerif Yaftali'nin operasyonları bölgede yönetmek için Gazne'de bulunduğu bildirildi.

100 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında Gazne'de dört gün önce saldırı başlatan Taliban ile yaşanan çatışmalarda 100 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bahrami, rakamların değişebileceğini, devam eden çatışmalarda en az 20 sivilin ve 194 Taliban militanının yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.