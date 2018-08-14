Son dakika:Londra'da güvenlik alarmı

Londra'da bir araç, İngiltere Parlamento Binasının güvenlik bariyerlerine çarptı. Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.



İngiltere'nin başkenti Londra'da Westminster yönüne giden bir otomobil, Westminster Köprüsü'nün sağ ayağında bulunan İngiltere Parlamentosu Binasının güvenlik bariyerlerine çarptı.

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Olayın güvenlik güçleri yolu trafiğe kapatırken, Parlamentonun ağır silahlı polisleri kaza yerine ulaşıp, aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis Parlamento Binasının etrafındaki bütün yolları kapattı.



Olayın sebebi henüz bilinmiyor.