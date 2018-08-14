Trump, skandal yasayı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump
, skandal karara imza atarak, Türkiye
'ye F-35 uçaklarının teslimatını askıya alan yasayı onayladı. Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon
) 716 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısını New York eyaletinde imzaladı. Trump, Fort Drum askeri üssünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada ABD ordusunu daha da güçlendirmek için bu adımları attıklarını kaydetti. Yasalaşan bütçe metni en geç 90 gün içinde Pentagon'un Türk-ABD ilişkilerine yönelik rapor hazırlaması talep ediliyor. Söz konusu rapor Kongre'ye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulması isteniyor.