ABD, papaz ve din adamlarının taciz olaylarıyla sarsıldı

ABD'nin Pensilvanya eyaleti papaz ve din adamlarının küçük kız ve erkek çocuklarına yapılan cinsel taciz ve tecavüz olaylarıyla sarsıldı. Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francisco, Pensilvanya'da Katolik Kiliselerinde yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili 88 yaşındaki Kardinal Başpiskopos Theodore McCarrick'yu yıllardır erkek ve yetişkin kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle ömür boyu görevinden aldığını duyurdu.

Yetkililer, istismar edilen çocukların gerçek sayısının binlerce olabileceğini, bazı kayıtların ortadan kaldırıldığı ve delillerin karartıldığını mağdurların ise bu konuda baskı gördüklerini ve korktuklarını söyledi.

70 YILDIR DEVAM EDİYOR

Mahkeme tarafından açıklanan hazırlanan raporda, tacize uğrayan kız çocuklarının yanında, erkek çocukların daha fazla olduğu belirtiliyor. 300'den fazla din adamının 1950'li yıllardan bu yana devam eden, taciz ve tecavüz olaylarının 70 yıla yakın bir zamandır devam ettiği belirtildi.

Pensilvanya eyalet Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturma neticesinde tacizlerin Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkilileri tarafından sistematik bir şekilde örtbas edildiğini açıkladı.

Kardinal Donald Wuerl, din adamları cinsel istismarın gizlenmesinde rol oynadığını söyledi. ABD'deki en yüksek profilli kardinallerden biri olan Wuerl yaptığı açıklamada, çalışmaların amacının gelecekteki suistimal eylemlerini önlemek olduğu belirtti.





DİN ADAMLARI VE PAPAZLARIN İSİMLERİ AÇIKLANMADI

Taciz ve tecavüz olaylarına karışan ABD'li, papaz ve din adamlarının kimliklerinin açıklanması mahkeme tarafından yasaklandı.

Raporda adı geçen mevcut ve eski bazı din adamlarının, anayasal hakları olduğu gerekçesiyle isimlerin açıklanmasını önlemek için mahkemeye başvurdukları belirtildi. Devlet Yüksek Mahkemesi, halkın isimleri görme ve bilme hakkına sahip olduğunu, ancak rahiplerin isimlerini ve iddialarına itiraz eden diğer kişilerin hak iddialarının Eylül ayındaki duruşmada bir karara bağlanacağını açıkladı.

Pittsburgh piskoposu, raporda adı geçen birkaç rahibin hala görevde olduğunu ve kendilerine yönelik iddiaların asılsız olduğunu belirtti.