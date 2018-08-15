Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü





EKONOMİ BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK

Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki liderin Eylül sonunda Berlin'de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi. İki lider, önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya'nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldılar.

TÜRKİYE- ALMANYA ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Şansölye Merkel, görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit ettiler.

ERDOĞAN MACRON İLE DE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon da görüşecek.