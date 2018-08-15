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'dan yönetimine uyarısı

'da yer alan analizde "Batı, 'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 12:32
CNN International'dan ABD yönetimine Türkiye uyarısı

'da yayınlanan bir analizde, yönetimi uyarılarak "'deki istikrarsızlık sınırlarının ötesinde sonuçlar doğurabilecek ve ülkeyi yöneten kim olursa olsun Türkiye'nin çekim merkezini Batı'dan Rusya, ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacaktır" değerlendirmesi yer aldı.

"BATI DÜNYASI ETKİLENECEK"
İngiltere merkezli Chatham House'da Türkiye uzmanı Fadi Hakura imzalı yayınlanan haber analizinde, Türkiye'ye yönelik yaptırımların yol açacağı ekonomik istikrarın Batı dünyasını da etkileyeceğinin altı çizildi..

"ÜLKEYİ YÖNETEN KİM OLURSA OLSUN..."
Hakura, Türkiye'de olası istikrarsızlığın sınırlarının ötesinde sonuçlar doğuracağına dikkat çekerek, "Türkiye muhtemelen artık ABD'yi güvenilir ortak ve stratejik bir müttefik olarak görmeyecek. Ülkeyi yöneten kim olursa olsun, yaralı bir Türkiye büyük olasılıkla çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacak" vurgusunu yaptı..

"TÜRKİYE'NİN ATACAĞI ADIMLAR..."
Hakura, Türkiye'nin krizin derinleşmesiyle birlikte atacağı adımlara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olağanüstü durumda 'dan çekilmeyi ve Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasını sonlandırma gibi radikal değişimleri düşünebilir"

Cumhurbaşkanlığı: Türkiye kimse ile ekonomik savaştan yana değil

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CNN International'dan ABD yönetimine Türkiye uyarısı
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