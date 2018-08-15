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'ndan 'ya taziye

Mevlüt , Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'ye, Cenova kentinde ’nün bir kısmının çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 23:32
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İtalya'ya taziye

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan , mevkidaşı Milanesi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Milanesi'ye Cenova'da çöken köprüde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye ekonomisine saldırı sonrası verilen destek ve dayanışma için Milanesi'ye teşekkür etti.

'nın Cenova kentinde, dün A10 otoyolundaki 'nün bir kısmı çökmüştü. Alışveriş merkezleri, fabrikalar, yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve Polcevera Nehri'nin üzerinden geçen köprüde yaşanan çökme sonucunda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İtalya'ya taziye
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