Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'Hayal Kırıklığı' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerikan yönetiminin tüm ülkelere karşı saygısız tutumunu herkes gördü. Şimdi dolardan çıkmanın yolunu da herkes arıyor. Var olan sorunları diplomasi yoluyla çözmek için gayret göstereceğiz ama baskılara da boyun eğmeyeceğiz. ABD'de baskı yaparak netice alabileceğini düşünen bir anlayış var." dedi.

"TÜRKİYE'DE DARBE YAPMAYA ÇALIŞAN BİR HAİNİ BESLİYOR"

"ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35'lerle ilgili, "90 gün içinde yönetim bir rapor verecek, bu süreçte bir teslimat olmayacak. Türkiye zaten ikisini teslim aldı. Pilotlarımız orada ve eğitim süreci devam edecek" dedi.