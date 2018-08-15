Putin'den Kuzey Kore liderine "görüşebiliriz" mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile erken bir tarihte görüşmek istediğini ifade ettiği belirtildi.

Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Putin, Kim ile görüşme isteğini, bağımsızlığının 73. yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kore'yi tebrik ettiği esnada iletti.

"KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ"

Putin, "İki ülke arasındaki ilişkilerin dostça ve yapıcı karakterlerde olmasından memnunum. İkili ilişkiler noktasında acil konuları ve bölgenin önemli meselelerini görüşmek üzere erken bir tarihte sizinle bir araya gelmeye hazır olduğumu bildiririm." ifadesine yer verdi.

Putin'in ayrıca, Güney ve Kuzey Kore ile Moskova'yı kapsayan üçlü ekonomik projeleri de içeren "karşılıklı iş birliğini" geliştirmeyi umduğunu dile getirdiği de aktarıldı.

Kim'in de cevaben, iki ülkenin dostluk ilişkilerinin gelişmesine vurgu yapan Rus mevkidaşına bir mesaj gönderdiği kaydedildi.

RUSYA'YA DAVET ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, haziran ayında, Kuzey Kore lideri Kim'i, eylül ayında Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenecek küresel bir foruma davet etmişti. Kuzey Kore liderinin, foruma katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 31 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideriyle bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerini ve Kore Yarımadası etrafında şekillenen son gelişmeleri değerlendirmişti.