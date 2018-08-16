Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD medyasından Trump'a karşı "basın özgürlüğü" kampanyası

medyasından 'a karşı "basın özgürlüğü" kampanyası

medyası sık sık "sahte haber" ve "halkın düşmanı" şeklinde gazetecileri hedef alan ABD Başkanı Donald 'a karşı "basın özgürlüğü" kampanyası başlattı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 17:27 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 17:38
ABD medyasından Trump'a karşı basın özgürlüğü kampanyası

medyası sık sık "sahte haber" ve "halkın düşmanı" şeklinde gazetecileri hedef alan ABD Başkanı Donald 'a karşı "basın özgürlüğü" kampanyası başlattı.

The Boston Globe gazetesi tarafından basın özgürlüğünü desteklemek ve Trump'ın medyayı hedef alan ''kirli savaşına'' karşı başlatılan kampanyaya ülke genelinde ve dışında yaklaşık 350 medya kuruluşu destek verdi.

ABD'NİN ÖNDE GELEN GAZETELERİ DESTEK VERDİ

Trump'ın sürekli ''sahte haber'' yapmakla suçladığı ABD'nin önde gelen gazetelerinden 'in da destek verdiği kampanyaya İngiliz Guardian gazetesi ve Trump'ın seçimleri kazandığı eyaletlerdeki yerel medya kuruluşları da katıldı.

Kampanyaya katılan gazetelerin her biri yayımladıkları baş yazılarında Trump'ın medyayı hedef almasını eleştirdi ve basın özgürlünün önemine dikkati çekti.

ise daha önce Trump'ın sık sık medyayı hedef almasının gazetecilere yönelik şiddeti tetikleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Amerikan medyası Trump'a karşı ayakta!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD medyasından Trump'a karşı "basın özgürlüğü" kampanyası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN